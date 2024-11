Auto si schianta contro una parete rocciosa e si spezza in due: morto un 21enne, gravissimo l’amico

Tragico incidente nella notte che ha coinvolto due giovani: un ragazzo di 21 anni che viaggiava insieme a un amico si è schiantato con l’auto su una parete rocciosa. Lui è morto sul colpo, mentre il coetaneo è rimasto gravemente ferito ed è stato portato urgentemente in ospedale.I due erano a bordo di una Honda Civic nella notte tra il 2 e il 3 novembre, stavano percorrendo in direzione nord la statale Regina (ovvero la Ss340) che costeggia la sponda occidentale del lago di Como. Intorno alla mezzanotte, all’uscita della galleria di Brienno, il conducente ha perso il controllo e l’auto è andata a sbattere contro la parete rocciosa, rimbalzando poi in mezzo alla carreggiata, finendo per spezzarsi praticamente in due.Il conducente è morto sul colpo, mentre l’altro passeggero è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Varese. Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli e la statale è rimasta chiusa per quattro ore nella notte per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi. ( fonte e foto leggo.it)

