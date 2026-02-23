Auto si ribalta sulla superstrada Sora–Ferentino: soccorsi in azione, traffico rallentato

Momenti di forte apprensione nel tardo pomeriggio di oggi lungo la SS214, la superstrada Sora–Ferentino, dove si è verificato un grave incidente stradale nei pressi dell’uscita di Castelmassimo. Secondo una prima ricostruzione, un’autovettura che viaggiava in direzione Ferentino, per cause ancora in fase di accertamento, si è improvvisamente ribaltata su se stessa finendo la propria corsa al centro della carreggiata. L’impatto ha reso necessario l’immediato intervento dei soccorritori.

Sul posto sono giunti rapidamente gli operatori sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per estrarre i feriti dall’abitacolo del veicolo incidentato. Presenti anche i Carabinieri del NORM di Alatri e della stazione di Veroli, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e per gestire la viabilità, inevitabilmente rallentata.

Al momento non sono ancora note le condizioni delle persone coinvolte, né il numero preciso degli occupanti del mezzo. La circolazione lungo il tratto interessato ha subito disagi, con code e rallentamenti in direzione Ferentino.Le forze dell’ordine invitano gli automobilisti alla massima prudenza e a prestare attenzione alla segnaletica temporanea presente in zona.

Seguiranno aggiornamenti

