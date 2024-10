Auto si ribalta, morto un ragazzo di 18 anni: feriti altri 4 giovanissimi

Un ragazzo di 18 anni è morto, e altri 4 sono rimasti feriti, a causa di un incidente avvenuto questa notte a Bari, tra via Di Cagno Abbrescia e via Ballestrero, tra la spiaggia di Torre Quetta e quella di Pane e pomodoro. Poco prima dell’1 di notte la Mini Cooper su cui viaggiavano i cinque, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada e si è ribaltata varie volte.I vigili del fuoco intervenuti hanno lavorato tutta la notte per estrarre i cinque dalle lamiere – alcuni dei ragazzi erano rimasti incastrati nell’abitacolo – utilizzando cesoie idrauliche e divaricatori, e lavorando sotto la luce dei fari. I cinque, tutti 18enni tranne un 19enne, sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali Policlinico, Di Venere e San Paolo di Bari. Il 18enne è morto subito dopo il suo arrivo al Di Venere. (leggo.it) foto archivio

