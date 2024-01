Auto rubata abbandonata sulla Sora-Ferentino

Un auto, sembra una Toyota Yaris di colore grigio è stata abbandonata sulla Sora-Ferentino, è stata notata questa mattina da alcuni automobilisti in transito poco prima dell’uscita di Monte San Giovanni Campano in direzione Frosinone. L’allarme è scattato perchè si pensava ad un gesto estremo perchè è stata rinvenuta in prossimità di un cavalcavia,ma poi i carabinieri giunti sul posto hanno scoperto che quell’auto risultava rubata e forse utilizzata per mettere a segno dei furti. I militari dell’Arma hanno avviato delle indagini.

Foto archivio