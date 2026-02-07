Tragico incidente lungo la strada provinciale che attraversa la Piana di Castelliri, un ‘auto è finita nelle acque del fiume Liri.
L’episodio si è verificato in prossimità della zona dove in passato era attivo il servizio di barca per l’attraversamento del fiume.
Sul posto sono presenti i Carabinieri delle stazioni di Isola del Liri e Sora, i Vigili del Fuoco, i volontari della Protezione Civile e il sindaco di Castelliri, Fabio Abballe. I soccorritori hanno avviato le operazioni di recupero dell’auto e del corpo.
L’area è stata messa in sicurezza per consentire i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.
Foto g.c. da Penna e Spada
Auto nel fiume Liri sulla provinciale di Castelliri: sommozzatori alla ricerca del corpo
