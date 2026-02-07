Auto nel fiume Liri, muore un uomo: tragedia sulla provinciale di Castelliri

Tragico incidente lungo la strada provinciale che attraversa la Piana di Castelliri. Un uomo residente a Monte San Giovanni Campano ha perso la vita dopo essere finito con la propria auto nelle acque del fiume Liri.

L’episodio si è verificato in prossimità della zona dove in passato era attivo il servizio di barca per l’attraversamento del fiume.

Sul posto sono presenti i Carabinieri delle stazioni di Isola del Liri e Sora, i Vigili del Fuoco, i volontari della Protezione Civile e il sindaco di Castelliri, Fabio Abballe. I soccorritori hanno avviato le operazioni di recupero dell’auto e del corpo, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

L’area è stata messa in sicurezza per consentire i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Foto g.c. da Penna e Spada

Correlati