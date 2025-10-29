Auto in fiamme nella notte: due vetture distrutte in un cortile condominiale, indagini in corso

Ceprano – Momenti di tensione e paura nella notte tra lunedì e martedì a Ceprano, dove un incendio ha devastato due automobili parcheggiate all’interno di un cortile condominiale in via Padre Domenico Passionista. Le fiamme si sono sprigionate intorno alle 4 del mattino, sorprendendo i residenti che, svegliati dal fumo e dagli scoppi, hanno subito lanciato l’allarme.

All’arrivo dei Vigili del Fuoco, le due vetture – una Peugeot Partner bianca e una Fiat Panda nera erano già completamente avvolte dalle fiamme. Nonostante il rapido intervento, i mezzi sono andati distrutti. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Ceprano, che hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire l’origine del rogo. Le cause restano ancora da accertare, ma gli inquirenti non escludono alcuna pista, nemmeno quella dolosa.

Gli investigatori stanno visionando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza installate nella zona, nella speranza di individuare eventuali movimenti sospetti o persone presenti nei momenti precedenti l’incendio.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i cittadini, anche perché non sarebbe la prima volta che a Ceprano si verificano incendi notturni ai danni di veicoli. Negli ultimi mesi, infatti, si sono registrati altri episodi analoghi che hanno alimentato un diffuso senso di inquietudine.

Le forze dell’ordine proseguono le indagini per fare piena luce sull’accaduto e riportare serenità in una comunità che chiede sicurezza e risposte.

Foto Penna e Spada