Auto in fiamme a Piedimonte San Germano. Fratello della vittima sottoposto a misura di sicurezza

Il 20 luglio 2025, a Piedimonte San Germano, un’autovettura Toyota CH-R è stata completamente distrutta da un incendio sviluppatosi nel cortile dell’abitazione di un imprenditore agricolo del posto. Il veicolo, di proprietà di una cittadina romena residente nello stesso Comune, era stato lasciato temporaneamente in sosta con il consenso dell’uomo poiché non marciante, a seguito di un recente sinistro stradale avvenuto nelle vicinanze. Sul posto erano intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cassino e una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cassino, che avevano provveduto allo spegnimento delle fiamme che avevano arrecato danni anche alla proprietà. Nonostante l’intervento, il veicolo era andato completamente distrutto. Fin da subito non si era esclusa l’ipotesi dolosa. Le indagini, condotte dai Carabinieri della Stazione di Piedimonte San Germano, si erano inizialmente concentrate sul nucleo familiare dell’imprenditore e si erano concluse con l’attribuzione della responsabilità al fratello dello stesso. Determinanti, ai fini investigativi, erano stati anche gli accertamenti tecnici sulle utenze telefoniche. Oggi i Carabinieri hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cassino, su richiesta della Procura della Repubblica – concorde con le valutazioni investigative dei Carabinieri – che dispone l’applicazione provvisoria della misura di sicurezza della libertà vigilata con prescrizioni a carico dell’uomo. Al termine delle formalità di rito, lo stesso è stato accompagnato presso una struttura terapeutico[1]riabilitativa, dove dovrà dimorare e sottoporsi a specifiche cure, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. L’attività dei Carabinieri ha consentito di fare piena luce sull’episodio, garantendo una pronta risposta di legalità e sicurezza pubblica.

Correlati