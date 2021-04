Drammatico incidente stradale in via San Epitaffio a Latina,dove una ragazza di 25 anni ha perso il controllo dell’auto finendo contro un pino che costeggia la strada. La giovane stava tornando a casa dopo il lavoro,lavorava in una residenza per anziani. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine, la 25enne ha perso il controllo dell’auto,una Lancia Y, finendo fuori strada. Inutili i soccorsi, la giovane è morta sul colpo.

Foto archivio