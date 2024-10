Auto esce fuori strada, ferito il conducente

Ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada finendo in un terreno circostante, è successo questa mattina in via del Muraglione ad Anagni, ferito il conducente. Sul posto oltre i sanitari del 118,vigili del fuoco e Carabinieri.Sono in corso da parte dei militi dell’Arma le cause dell’incidente.

Foto archivio

