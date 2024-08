Auto esce di strada e si capovolge: morta mamma di 24 anni, grave il figlio di pochi mesi. Alla guida il compagno ubriaco

Una giovane mamma di 24 anni ha perso la vita questa notte in un incidente stradale avvenuto a Fondi (Latina), mentre suo figlio piccolo di pochi mesi, il suo compagno di 22 anni alla guida e la sorella di quest’ultimo sono stati trasportati tutti in condizioni gravi in ospedale. Il bambino è stato trasferito in eliambulanza a Roma.Secondo quanto ricostruito finora, la Volkswagen Golf su cui viaggiavano i quattro sarebbe uscita fuori strada autonomamente, capovolgendosi. Il conducente è risultato positivo ai test di alcol e droga, per questo è piantonato in ospedale: è accusato di omicidio stradale. A disporre il fermo è stata la polizia stradale di Formia dopo la disposizione del magistrato di turno.Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso hce hanno trovato la mamma già morta, anche i vigili del fuoco e la polizia stradale.

fonte leggo.it – foto archivio