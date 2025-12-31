Auto dell’Ufficio Tecnico del Comune di Arpino nel parcheggio di un supermercato di Isola del Liri: utilizzo improprio di un bene pubblico?

Una vettura di servizio dell’Ufficio Tecnico del Comune di Arpino è stata fotografata mentre sostava all’interno del parcheggio, nei pressi dell’ingresso, di un noto supermercato di Isola del Liri. L’auto, chiaramente identificabile dalla scritta istituzionale riportata sulla portiera, risultava parcheggiata negli spazi destinati ai clienti dell’esercizio commerciale.

Particolare non secondario: il mezzo comunale si trovava in un’area commerciale situata in un altro Comune, diverso da quello di appartenenza dell’ente proprietario del veicolo.

Un elemento che rende l’episodio ancor più rilevante agli occhi dei cittadini, alimentando interrogativi sulla legittimità e sulla finalità di tale spostamento.

La presenza dell’auto in un contesto che, almeno apparentemente, non sembrerebbe riconducibile a sopralluoghi tecnici o interventi operativi istituzionali solleva infatti una domanda legittima:

Si è trattato di una sosta effettuata per ragioni personali durante l’orario di lavoro?

In un momento in cui la trasparenza amministrativa e la corretta gestione dei beni pubblici rappresentano un valore imprescindibile, episodi come questo richiamano l’importanza di garantire tracciabilità e coerenza nell’utilizzo dei veicoli di servizio, soprattutto quando vengono impiegati al di fuori del territorio comunale di competenza.

Non si tratta di alimentare polemiche, ma di ribadire un principio chiaro: ogni bene pubblico appartiene alla collettività e deve essere utilizzato esclusivamente per finalità istituzionali.

Per questo motivo, appare auspicabile che l’Amministrazione comunale di Arpino fornisca chiarimenti ufficiali sull’accaduto, indicando, qualora presenti le motivazioni di servizio che avrebbero giustificato la presenza del mezzo comunale nel parcheggio dell’esercizio commerciale di Isola del Liri.

Un gesto di trasparenza che contribuirebbe a tutelare l’immagine dell’ente e a rafforzare il rapporto di fiducia con i cittadini.

