Auto delle Poste Italiane si ribalta mentre era in transito su una strada parallela alla 630 nel comune di Pignataro Interamna. Per fortuna il conducente non ha riportato gravi conseguenze , ma per precauzione e’ stato trasferito al Santa Scolastica di Cassino.Sul luogo dell’accaduto i militi dell’Arma di Ausonia i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco della citta’ martire.

foto archivio