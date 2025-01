Auto contro una colonnina del gas, morti due pedoni investiti. Allerta fuga di metano

Allerta a Torrette di Ancona dopo un incidente: un’auto si è schiantata contro una colonnina del gas causando una mega-fuga di gas metano nella zona e un rumore molto forte e continuo avvertito in tutto il quartiere. Due persone sono morte, si tratta di un uomo e una donna che stavano camminando quando sono stati travolti dall’auto di grossa cilindrata che ha perso il controllo e si è schiantata contro la colonnina di via Esino. Dopo l’avviso da parte del Comune di non uscire di casa e chiudere le finestre, la perdita di metano è stata fermata e l’area di intervento è stata messa in sicurezza. In un aggiornamento successivo, i cittadini sono stati invitati a chiudere il rubinetto centrale del gas nelle loro abitazioni. La prima ricostruzione della dinamica parla di un’auto di grossa cilindrata, Bmw nera, che lungo la discesa di via Esino, ha perso il controllo ed è finita contro altri veicoli tra cui una panda che si è schiantata contro la colonnina di metano. Questa auto continuando la corsa avrebbe investito due pedoni, un uomo sulla sessantina e una donna. La perdita di metano è stata fermata e l’area di intervento è stata messa in sicurezza.«Attenzione a Torrette! A causa di un gravissimo incidente stradale e una significativa fuga di gas sono chiuse alcune strade. Il blocco stradale è su via Lambro e via Esino: in quell’area si raccomanda di NON USCIRE da casa e di chiudere le finestre. Sono al lavoro i Vigili del fuoco e la Polizia locale».

Chi sono le vittime

E’ una dottoressa 40enne, che lavorava in Clinica Medica all’ospedale di Torrette di Ancona, una delle due vittime dell’incidente stradale nell’ambito del quale si è verificata anche una mega-perdita di gas. L’altra persona deceduta, che non aveva i documenti, è un uomo sulla sessantina. Sono in corso verifiche della polizia municipale sulla dinamica dell’incidente, sulle vittime e sulle cause della loro morte: secondo una prima ricostruzione, le persone decedute erano alla fermata del bus quando una Bmw ha urtato una serie di veicoli uno dei quali finito contro la cabina del gas e probabilmente anche contro le due vittime. (leggo.it ) – foto archivio