Auto con cinque ragazzi si ribalta contro un recinto, Arianna muore a 16 anni

Una giornata al mare dall'epilogo tragico per cinque amici di Conselve (Padova): una ragazza di 16 anni, Arianna Cuccato, è morta dopo che la Fiat Punto guidata da un 21enne si rovesciata dopo essere uscita di strada schiantandosi contro una recinzione. L'incidente è avvenuto a Correzzola, sulla Monselice Mare, poco dopo l'1 della notte tra il 28 e il 29 luglio. Una Fiat Punto con cinque giovani a bordo (tre ragazze e due ragazzi) è uscita di strada autonomamente a Correzzola, sulla Monselice Mare. L'auto, guidata da un ventunenne anche lui ferito e portato in ospedale per accertamenti, è finita per rovesciarsi sottosopra, dopo aver impattato contro una recinzione, forse per l'elevata velocità.La ragazza è stata a lungo rianimata dal personale sanitario del Suem ma purtroppo, nonostante i soccorsi, è deceduta poco dopo. Il conducente è risultato negativo all'alcol test e non aveva assunto sostanze stupefacenti. Oltre al Suem, sul posto anche i vigli del fuoco e i carabinieri per mettere in sicurezza i mezzi e fare i rilievi del caso. Leggo.it – foto archivio

