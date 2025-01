Auto con cinque giovani a bordo si schianta contro un muro e si ribalta, morti due ragazzi di 18 e 24 anni

Incidente mortale nella tarda serata di domenica 19 gennaio a Vignola, nel Modenese. Il bilancio è di due morti entrambi giovanissimi: una delle due vittime aveva 18 anni, l’altra 24. A bordo dell’auto c’erano in totale cinque giovani, uno dei quali risulta ferito in modo grave. La vettura, per cause ancora da accertare, è uscita di strada andando a schiantarsi contro la recinzione di un’abitazione per poi ribaltarsi più volte. Le vittime sono Idris Kreshpaj, 18 anni, nato a Pavullo e residente a Marano, e Rida Sidrine, 24 anni, di origine marocchina e residente anch’egli a Marano.A bordo dell’auto c’erano altri tre ragazzi, due dei quali trasportati all’ospedale di Baggiovara con ferite e contusioni, mentre un terzo, in condizioni gravissime, è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna.Le iniziali dei feriti sono F.K., 17 anni, A.X., 23 anni, e M.M., il più grave.L’incidente è avvenuto intorno alle 21 in un tratto di strada rettilineo, senza curve. Non risultano coinvolte altre auto: chi era alla guida ha perso il controllo del veicolo, che ha terminato la sua corsa contro la recinzione di una casa. L’impatto è stato così violento da provocare il ribaltamento dell’auto sulla carreggiata opposta. Sul posto sono intervenuti il 118 con ambulanze e automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri, ma per i due giovani non c’è stato nulla da fare: sono morti sul colpo. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto, ma secondo le prime ricostruzioni la velocità elevata potrebbe aver avuto un ruolo determinante nella perdita di controllo del mezzo. (leggo.it) – foto archivio