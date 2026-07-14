Auto affidata per la riparazione, ma sparisce: carrozziere denunciato per appropriazione indebita

I Carabinieri della Stazione di San Giovanni Incarico, al termine di un’attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà un uomo del luogo, titolare di una carrozzeria, ritenuto presunto responsabile del reato di appropriazione indebita.L’attività investigativa ha avuto origine dalla denuncia-querela presentata da un imprenditore residente a San Giovanni Incarico, il quale aveva consegnato, in data 12 giugno, il proprio veicolo presso una carrozzeria del luogo, affidandolo per l’esecuzione di interventi di riparazione.Nonostante i ripetuti solleciti avanzati dal proprietario, il mezzo non veniva riparato né restituito. Gli accertamenti svolti dai militari consentivano inoltre di verificare che il veicolo non risultava più presente all’interno dell’officina presso la quale era stato consegnato.All’esito degli accertamenti, i Carabinieri deferivano alla Procura della Repubblica di Cassino il titolare della carrozzeria per il reato di appropriazione indebita.L’Arma dei Carabinieri prosegue costantemente l’attività di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, assicurando il massimo impegno nella tutela dei cittadini e delle loro proprietà.

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