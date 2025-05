AUTISMO, SEMPRE PIÙ NEGOZI “SENSORIAL FRIENDLY” NEL LAZIO

Angelilli e Maselli al Carrefour Market di piazzale Eugenio Morelli a Roma.

La vicepresidente della Regione Lazio, l’assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e all’Internazionalizzazione Roberta Angelilli, e l’assessore all’Inclusione sociale e Servizi alla persona Massimiliano Maselli, hanno preso parte, oggi, alla presentazione del progetto regionale di promozione delle “Buone pratiche di calma sensoriale”, adottato anche nel punto vendita Carrefour Market di piazzale Eugenio Morelli a Roma.

L’iniziativa rientra nel quadro del protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e le associazioni di categoria degli esercenti delle attività commerciali sottoscritto anche da Federdistribuzione.

Il progetto mira a favorire l’accessibilità nei punti vendita da parte delle persone con disturbi dello spettro autistico e delle loro famiglie, attenuando il più possibile eventuali fonti di stress, riducendo gli stimoli visivi e sonori, contribuendo a migliorare le condizioni di fruizione degli ambienti per gli acquisti.

«L’intesa sottoscritta lo scorso anno tra Regione Lazio e associazioni di categoria degli esercenti delle attività commerciali sulle buone pratiche di calma sensoriale, è una dimostrazione di sensibilità e un passo in avanti verso l’inclusione che entra nella quotidianità e nelle abitudini dei consumatori. Gli accorgimenti sonori e visivi nei negozi e nei supermercati si stanno moltiplicando, abbattendo anche nel nostro territorio barriere materiali e distanze di relazione. Fare la spesa è uno dei momenti di condivisione delle famiglie che in tal modo non viene precluso alle persone con il disturbo dello spettro autistico. È una visione di società ed è concreta attenzione ai bisogni particolari della popolazione», ha affermato Roberta Angelilli.

«Grazie al protocollo d’intesa sulla calma sensoriale approvato dalla Giunta regionale del Lazio si stanno attuando le azioni previste e l’inaugurazione di oggi ne è la più ampia dimostrazione. L’obiettivo è dotare tutta la rete degli esercizi commerciali della Regione Lazio di queste importanti attenzioni che danno la possibilità a tutte le famiglie composte anche da persone con disturbi dello spettro autistico, di fare i propri acquisti nella massima tranquillità», ha dichiarato Massimiliano Maselli.