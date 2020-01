Australia, un cane Golden Retriever salva un cucciolo di koala e lo tiene al caldo

Quando Asha, un Golden Retriever che vive in Australia, in una fredda mattina è tornata a casa con un insolito autostoppista, la sua famiglia umana è rimasta senza parole. Sulla sua schiena si era avvinghiato un piccolo koala alla ricerca di cure e protezione.Nessuno sa come sia sia incrociata la loro strada. Ma Asha deve aver fiutato il pericolo e dato una zampa al suo nuovo amico per poi potarlo nel posto più sicuro che conosceva, casa sua. I McKinnon conoscevano in buon cuore del loro cane, ma mai si sarebbero aspettati una visita di questo genere.«Mio marito mi ha chiamata, sono scesa di corsa e appena li ho visti sono scoppiata a ridere. Asha aveva una espressione comica, mi fissava come per chiedermi cosa poteva fare. Sembrava un po’ in colpa, un po’ confusa… è stata una scena molto divertente», racconta.Secondo i McKinnon, è probabile che il cucciolo di koala sia caduto dal suo albero e, non sapendo cosa fare senza sua madre, si sia affidato alla prima pelliccia calda che ha trovato. Asha lo ha tenuto al caldo e gli ha salvato la vita. «Quando lo abbiamo tolto dalla sua schiena, per avvolgerlo in una coperta, ha iniziato a fare dei lamenti… non voleva essere disturbato, sarebbe stato felice di starsene lì tutto il giorno».Il koala è stato portato dal veterinario, e fortunatamente stava bene, era solo un cucciolo che non poteva stare da solo. Ed è quindi stato affidato a un custode che si prenderà pura di lui fino a quanto non sarà abbastanza forte e indipendente per tornare in natura. Una storia a lieto fine, in una nazione che sta lottando contro un inferno di fuoco per salvare i suoi animali.

Foto e fonte lastampa.it