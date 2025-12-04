Ausonia, uomo denunciato per spaccio

Nei giorni scorsi, in Ausonia (FR), nell’ambito di mirati servizi disposti dal Comando Provinciale di Frosinone e finalizzati a contrastare il fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, i miliari della locale Stazione Carabinieri hanno deferito in stato di libertà, per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, un 61enne residente a Coreno Ausonio, disoccupato, già gravato da precedenti di polizia specifici. L’uomo, sottoposto a perquisizione domiciliare, veniva trovato in possesso gr. 223,00 di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, custodita in otto recipienti in plastica , due spinelli di “marijuana” dal peso complessivo di gr. 1,41 ed una dose di sostanza stupefacente del tipo “hashish” dal peso di gr. 0,52.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari durante le quali, come anche nelle successive fasi procedimentali/processuali, l’indagato potrà far valere le proprie difese ai sensi del c.p.p.

FOTO ARCHIVIO