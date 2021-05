Ausonia, truffa on line – vendono escavatore senza mai consegnarlo: denunciate due persone

Personale del Comando Stazione Carabinieri di Ausonia, a conclusione di specifica attività info-investigativa, intrapresa a seguito di una denuncia -querela formalizzata da un 57enne del luogo, deferiva in stato di libertà due persone della provincia di Reggio Calabria (un 43enne e un 29enne, gravati entrambi da vicende penali per reati contro il patrimonio e la persona) poiché resisi responsabili , in concorso tra loro, del reato di “truffa”Le indagini ,svolte dai militari operanti, consentivano di accertare che gli indagati, previa pubblicazione di un annuncio di vendita su sito “subito.it” di un escavatore al prezzo di Euro 5.500, dopo un accordo telefonico inducevano l’acquirente ad eseguire un bonifico di 1.000 euro su carta “poste pay,” intestata ad uno dei deferiti, quale acconto, senza però ma consegnare l’escavatore e rendendosi irreperibili.

