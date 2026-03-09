AUSONIA – SORPRESO MENTRE UTILIZZA CARTE CARBURANTE CLONATE: 22ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dell’Arma dei Carabinieri. Nei giorni scorsi, i militari della Stazione Carabinieri di Ausonia hanno tratto in arresto un 22enne, originario della provincia di Caserta, già noto alle Forze di Polizia, ritenuto presunto responsabile del reato di furto di carburante. L’intervento è scaturito nell’ambito di mirati servizi di vigilanza lungo la S.R. 630, arteria particolarmente trafficata anche da mezzi pesanti. I militari hanno sorpreso il giovane presso il distributore Eni Station di Ausonia mentre stava effettuando rifornimento utilizzando quattro carte carburante. Gli immediati accertamenti svolti sul posto hanno consentito di appurare che le carte risultavano clonate e riconducibili a tessere originariamente emesse in favore di una società di autotrasporti della provincia. L’attività investigativa ha quindi permesso di ricostruire il meccanismo illecito e di interrompere un’ulteriore indebita sottrazione di carburante. Il quantitativo complessivamente sottratto è stato quantificato in 2.576,53 litri di carburante, per un valore economico pari a euro 4.520,10. Il carburante è stato restituito alla parte offesa, che ha formalizzato denuncia-querela per l’accaduto. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica di Cassino e sottoposto agli arresti domiciliari. A seguito della celebrazione del rito direttissimo, il Giudice, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, ha convalidato l’arresto. L’operazione testimonia ancora una volta l’attenzione costante dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto ai reati contro il patrimonio e l’impegno quotidiano nella tutela del tessuto economico locale e della legalità sul territorio. l’impegno quotidiano nella tutela del tessuto economico locale e della legalità sul territorio.

