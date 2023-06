Ausonia, petizione popolare per l’intitolazione del campo sportivo comunale a Pasquale Casatelli

Consegnato ieri al Comune di Ausonia il plico di documenti contenente l’istanza popolare per l’intitolazione dello Stadio di Madonna del Piano alla memoria di Pasquale Casatelli. L’iniziativa è stata promossa da un comitato spontaneo di persone, tra cui Lucio Cappelli, Roberto Pontarelli e Michele Moschetta. L’istanza rientra nell’art.35 dello Statuto comunale che ne stabilisce tempi e modi, Il comitato chiede di intitolare l’impianto a Casatelli per meriti sportivi, in deroga, come prevede la legge nazionale del 1927 ai 10 anni necessari dalla morte. Casatelli è scomparso da cinque anni, ma come recita la normativa il Prefetto può autorizzare in deroga per particolari meriti. Ora sarà la Giunta Comunale, che secondo la normativa ha competenza sulla toponomastica, a esprimersi con un parere positivo o negativo. Sarà una scelta politica della Giunta a decidere, afferma il primo firmatario Lucio Cappelli, la nostra iniziativa è stata un atto dovuto verso una figura che ha dato 60 della propria vita da giocatore, da presidente e da amministratore comunale al calcio di Ausonia, stimato e amato da tutti, un gesto di riconoscenza. Casatelli continua Cappelli, ha ricevuto decine di encomi e benemerenze, tra cui due dalla Lega calcio e dalla Federazione Giuoco Calcio. E’ stato proprio lui, continua Pontarelli, a far nascere l’attuale Campo di Madonna del Piano stipulando un affitto con l’Ente di gestione dell’Orfanotrofio l’Ave Grazia Plena per un terreno adiacente, parliamo dei primi anni 50, in seguito Casatelli è stato giocato e Presidente dell’Ausonia per ben 50 anni. La giunta, termina Pontarelli, credo che non avrà nessun problema a deliberare con un grande sì la nostra istanza. Siamo fiduciosi, continua Cappelli, pur essendo una scelta politica, la giunta potrà benissimo accordare la nostra istanza, lasciare il campo senza nome, come si trova attualmente, oppure intitolarlo ad altre persone di loro gradimento. La figura sportiva di Pasquale Casatelli è talmente predominate ad Ausonia che non vedo il motivo di un diniego, Casatelli è stato il calcio ad Ausonia, chiude Cappelli, un ringraziamento a tutti i cittadini che con affetto e riconoscenza che hanno sostenuto e apprezzato la nostra istanza. Ora la palla passa alla Giunta, è il caso di dirlo, che dovrà esprimersi, in caso favorevole la proposta sarà trasmessa al Prefetto di Frosinone per l’approvazione.

COMUNICATO STAMPA

Foto archivio