Ausonia, incendio di rifiuti pericolosi: denunciato 65enne

Nel fine settimana, in Ausonia, i militari della locale Stazione Carabinieri deferivano in stato di libertà un 65enne (già censito per reati contro la persona), perché responsabile di “incendio di rifiuti pericolosi”.I militari, mediante una speditiva attività info investigativa, accertavano che il predetto, collaboratore di una società che gestisce una cava marmifera in zona, appiccava il fuoco a rifiuti, anche pericolosi e speciali (materiale plastico, vetroresina e filtri per automezzi) all’interno della stessa cava.L’area interessata dall’incendio, di circa 60 mq, veniva posta sotto sequestro.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

