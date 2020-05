Ausonia (FR) – Vende mascherine FFP3 on line senza mai consegnarle: nei guai 19enne

Nella mattinata odierna, in Ausonia, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, a seguito di specifica attività info-investigativa, deferiva in stato di libertà un 19enne residente a Lioni (AV) poiché resosi responsabile del reato di “frode informatica”. L’attività posta in essere dai militari operanti, permetteva di accertare che il giovane, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, pubblicava prima un annuncio sul social network “Facebook” finalizzato alla vendita di 200 mascherine protettive con classe di protezione FFP3 e, poi, trovato l’acquirente in un 36enne, residente a Castelnuovo Parano, si faceva versare la somma di Euro 400 su una “carta postpay” a lui intestata, senza però inviare la merce acquistata. foto archivio

comunicato stampa