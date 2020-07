Ausonia (FR) – Truffa: in due denunciati

Nel pomeriggio di ieri in Ausonia, i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per “truffa in concorso”, un 60enne (già censito per reati contro il patrimonio) ed una 36enne (già censita per reati in materia di stupefacenti), entrambi residenti nella provincia di Napoli. I predetti, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, pubblicavano sul sito internet “Kijiji.it” un annuncio relativo alla vendita di un motore per autovettura Volkswagen Golf, inducendo all’acquisto un 38enne residente ad Ausonia il quale effettuava il versamento di euro 900 su una carta postepay intestata alla 36enne, senza però mai ricevere il bene acquistato dai prevenuti i quali si rendevano successivamente irreperibili.

