Ausonia (FR) – Minacce con una mazza da baseball: denunciato 21enne del luogo

In Ausonia, i militari della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà un 21enne del luogo per il reato di “porto illegale di armi o strumenti atti ad offendere e minacce aggravate”. Gli operanti, intervenuti a seguito di richiesta di intervento al 112 per una discussione in atto, notavano il denunciato mentre minacciava un’altra persona brandendo una mazza da baseball in metallo, per motivi riconducibili a dissidi familiari. Dopo aver calmato gli animi, i militari hanno proceduto al sequestro della mazza, nonché al deferimento del giovane a seguito di querela.

