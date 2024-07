Ausonia Estate 2024: Un’Estate di Rinascita e Collaborazione

L’estate 2024 di Ausonia si annuncia ricca di eventi, nonostante l’amministrazione comunale sia stata insediata solo a fine giugno. Il sindaco Benedetto Cardillo e l’assessore alle manifestazioni, l’avvocato Stefania Pinchera, hanno subito messo in moto la macchina organizzativa, collaborando strettamente con Pro Loco Ausonia, altre associazioni locali ed enti come Regione Lazio, Lazio Crea, la Provincia di Frosinone, il Parco Naturale dei Monti Aurunci e la XIX Comunità Montana del Lazio.

Il risultato è un calendario estivo variegato che spazia in vari campi, dalla cultura allo sport, dalla musica all’arte, senza trascurare le tradizioni locali. Tra le novità di quest’anno, spicca l’introduzione di un’isola pedonale sperimentale, che sarà attivata in due occasioni: una volta ad agosto e un’altra a settembre. Questo progetto mira a rendere il centro cittadino più vivibile e attrattivo per residenti e visitatori.

Il calendario estivo sarà arricchito da mostre a cielo aperto e spettacoli per bambini, a cui si aggiunge la seconda edizione de ‘I Vicoli’, programmata per agosto, dopo il successo riscontrato lo scorso anno. Questa manifestazione promette di offrire nuovamente un viaggio affascinante tra le vie storiche del paese, animate da eventi culturali e artistici.

Il sindaco Benedetto Cardillo ha dichiarato: “Nonostante il nostro insediamento recente, siamo riusciti a mettere in piedi un programma estivo di qualità, grazie alla collaborazione di molte realtà locali e istituzionali. Questo è solo l’inizio di una serie di iniziative che renderanno Ausonia ancora più vivace e accogliente.”

L’assessore Stefania Pinchera ha aggiunto: “Il nostro obiettivo era creare un calendario che potesse offrire qualcosa per tutti, dai più giovani agli anziani. Siamo particolarmente entusiasti dell’introduzione dell’isola pedonale sperimentale, che renderà il nostro centro cittadino più vivibile e attrattivo. Siamo orgogliosi del risultato ottenuto e invitiamo tutti a partecipare numerosi agli eventi in programma.”

Tra i tanti appuntamenti, non mancheranno festival musicali, tornei sportivi, incontri culturali e sagre tradizionali. Ausonia Estate 2024 si preannuncia dunque un periodo di grande vitalità e coinvolgimento per tutta la comunità e i visitatori che sceglieranno di trascorrere l’estate in questo suggestivo angolo del Lazio.

Per ulteriori informazioni e per il programma dettagliato degli eventi, è possibile consultare i canali social del Comune di Ausonia.

COMUNICATO STAMPA