Ausonia, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: 27enne nei guai

Nella giornata di ieri ad Ausonia, i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 27enne del luogo, già censito per reati specifici. In particolare i militari, unitamente ai colleghi del Nucleo Cinofili di Santa Maria Galeria, nell’ambito di una specifica attività finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito di perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione dell’uomo, rinvenivano circa 28 grammi di hashish, 20 grammi di marijuana, un bilancino di precisione ed un grinder, il tutto sottoposto a sequestro.

