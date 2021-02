Ausonia, denunciato titolare di un bar per somministrazione di bevande alcoliche a minori di 16 anni

Nel pomeriggio di ieri, i militari della Stazione Carabinieri di Ausonia deferivano in stato di libertà un 24enne, già censito per reati contro la persona, titolare di un bar della zona per il reato di “somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni sedici”.Le verifiche svolte dagli operanti, allertati dalla madre di un minore che tornato a casa aveva accusato un leggero malore, consentivano di accertare che il predetto aveva somministrato bevande alcoliche al ragazzo contravvenendo alle norme in materia.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati