AUSONIA – CONTROLLI DEI CARABINIERI: SANZIONI E SEQUESTRO DI ALIMENTI

Nell’ambito delle attività di controllo finalizzate alla tutela della salute pubblica e al rispetto della normativa igienico-sanitaria, nonché alla prevenzione dell’abuso di bevande alcoliche da parte di minori, i militari della Stazione Carabinieri di Ausonia, unitamente a personale del N.A.S. di Latina, hanno effettuato una mirata attività ispettiva presso un esercizio pubblico di un comune limitrofo ad Ausonia.Nel corso del controllo sono state riscontrate diverse irregolarità, tra cui l’assenza del cartello indicante il divieto di fumo all’interno della sala slot machine, il rinvenimento di circa 20 chilogrammi di prodotti carnei e dolciari privi di tracciabilità, nonché il mancato rispetto della planimetria allegata alla DIA (Dichiarazione di Inizio Attività. A seguito delle violazioni accertate, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 3.000 euro ed è stato disposto il sequestro amministrativo dei prodotti alimentari non conformi. L’attività di controllo sarà ulteriormente intensificata nel periodo natalizio, al fine di garantire il rispetto della normativa vigente e la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini

