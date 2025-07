Ausonia – Carabinieri denunciano 50enne per tentato incendio

Nei giorni scorsi, in Ausonia (FR) i militari della locale Stazione Carabinieri, durante attività di controllo del territorio, deferivano per “tentato incendio” alla competente autorità giudiziaria, un 50enne residente nel Comune di Coreno Ausonio. Nello specifico l’uomo, in Via Serra del Comune di Coreno Ausonio, veniva sorpreso mentre armeggiava con diversi arnesi all’interno di una cunetta piena di sterpaglie ove, accortosi della presenza dei militari, cercava di eludere i controlli, rientrando frettolosamente nella propria autovettura nella quale, a seguito di perquisizione, venivano rinvenute e sottoposte a sequestro:

nr. due accendigas da cucina (di cui uno di notevoli dimensioni), entrambi funzionanti;

vari pezzi di carta argentata;

nr. due seghetti utili per tagliare sterpaglie.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari durante le quali l’indagato potrà far valere le proprie difese ai sensi del c.p.p..