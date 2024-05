Ausonia, apertura della Campagna Elettorale de “alipervolare” tra Emozioni e Propositi di Inclusione e Progresso

Ausonia, 17 maggio 2024. La serata di apertura della campagna elettorale della lista “lealipervolare”, unica candidata alle prossime amministrative di Ausonia, si è svolta in Piazza Mercato in un’atmosfera carica di emozione e speranza. L’evento è stato moderato dal giornalista Giovanni Mancinone, direttore di “Ausonia Informa”, che ha guidato la serata tra interventi appassionati e momenti di riflessione.

Il sindaco uscente, visibilmente commosso, ha spiegato le ragioni della sua ricandidatura per un terzo mandato consecutivo. “Ho deciso di ricandidarmi perché ci sono cose che meritano di essere portate a termine,” ha dichiarato, sottolineando il forte sostegno ricevuto dalla sua famiglia. La determinazione del sindaco a completare i progetti iniziati e a lanciare nuove iniziative è stata accolta con calorosi applausi dal pubblico.

Durante il suo discorso, il sindaco ha presentato la sua squadra, mettendo in risalto l’importanza della parità di genere e della presenza giovanile. “La parità di genere è un principio fondamentale per la nostra lista,” ha ribadito, “e l’inclusione dei giovani è essenziale per avvicinare le nuove generazioni alla politica.”

La serata è stata anche l’occasione per elogiare coloro che si candidano per la seconda o terza volta, evidenziando la loro dedizione e l’esperienza acquisita. Il sindaco ha espresso un sincero ringraziamento a coloro che hanno deciso di non ricandidarsi ma che in questi anni hanno lavorato tanto per il bene della comunità. “Non hanno fatto un passo indietro, ma di fianco,” ha sottolineato un candidato, evidenziando il loro supporto continuo.

Anche i nuovi candidati al ruolo di consigliere sono stati accolti con parole di incoraggiamento. “Abbiamo bisogno di nuove idee e nuove energie,” ha detto il sindaco, “e sono felice di vedere così tante persone disposte a mettersi in gioco per il bene comune.”

L’evento, svoltosi in una Piazza Mercato gremita, ha visto la partecipazione attiva del comitato “lealipervolare”, che ha mostrato un grande apporto organizzativo. Ai presenti è stata offerta una degustazione di pasta a cura dello chef del Brigante Luca Viccarone, con il prezioso contributo delle signore della Pro Loco nella distribuzione. La serata è stata ulteriormente arricchita dalla musica degli Exaequo.

Un ruolo fondamentale è stato giocato dal lavoro tecnico di Vittorio e Gianni, che hanno assicurato hanno assicurato che tutto procedesse senza intoppi, garantendo un’esperienza piacevole per tutti i partecipanti.

Durante l’evento è stato consegnato il programma elettorale, un documento ricco di proposte e iniziative per il futuro di Ausonia. La lista “lealipervolare” si pone l’obiettivo di fare di Ausonia un simbolo di inclusione, progresso e trasparenza, valori che sono stati il filo conduttore di tutta la serata.

Il prossimo appuntamento della campagna elettorale è fissato per il 24 maggio in Piazza degli Eroi a Selvacava. La comunità di Ausonia guarda con fiducia e ottimismo al futuro, sostenuta da una squadra che promette di lavorare per il bene di tutti.

Il Comitato lealipervolare

COMUNICATO STAMPARE