Ausonia – Alla Ricerca dei Sogni” – Il Campus Estivo È Iniziato!

Ad Ausonia ha preso il via il campus estivo ‘Alla Ricerca dei Sogni’. I ragazzi del servizio civile, che da anni sono impegnati sul territorio, hanno iniziato ad intrattenere i bambini e ragazzi di Ausonia e dintorni con divertenti attività ricreative.

Con la chiusura della scuola, i ragazzi del Servizio Civile Universale di Ausonia hanno organizzato il Centro Estivo “Alla Ricerca dei Sogni”, rivolto ai bambini dai 7 ai 13 anni. Grazie anche all’impegno e alla dedizione della consigliera comunale delegata alle Politiche Sociali, Anna Santamaria, che ha collaborato attivamente all’organizzazione, i bambini e ragazzi di Ausonia potranno trascorrere delle giornate travolti da attività ludico-ricreative, supportati dagli attori sociali del Tavolo di Progettazione Sociale.

L’idea del campus è nata subito dopo il periodo COVID-19. Nonostante la vita in campagna, lo spazio per uscire era limitato e si era persa l’abitudine di stare insieme. Soprattutto, i ragazzi avevano quasi timore a incontrarsi con i loro coetanei. Anna Santamaria, per conto dell’amministrazione comunale, ha proposto ai volontari del servizio civile di organizzare attività volte all’aggregazione e allo stare insieme. Ecco che, per il secondo anno, abbiamo un campus estivo e quest’anno con il nome “Alla Ricerca dei Sogni”, che afferma l’importanza di sognare e inseguire i propri sogni.

Le giornate del campus sono ricche di attività che coinvolgono i bambini in modo creativo e divertente. I laboratori creativi permettono ai bambini di esprimere la propria fantasia con colori e materiali di riciclo, mentre i giochi d’acqua offrono un modo rinfrescante per divertirsi sotto il sole estivo.

Non mancano i giochi di squadra, che insegnano il valore del lavoro di gruppo e favoriscono la nascita di nuove amicizie. Una giornata olimpionica è dedicata alle varie discipline sportive, per scoprire i piccoli campioni di domani. I laboratori teatrali e di lettura avvicinano i bambini al mondo della recitazione e della lettura, stimolando la loro immaginazione e creatività. Inoltre, i partecipanti possono usufruire della biblioteca comunale “Bibliò” per momenti di lettura in silenzio, un’oasi di tranquillità dove immergersi nei loro libri preferiti. Per gli appassionati di calcio, è previsto un torneo calcistico con sfide emozionanti.

Finora, il campus ha accolto circa 70 iscritti, pronti a vivere un’estate all’insegna del divertimento e della scoperta. Inoltre, la partecipazione non si limita solo ai residenti di Ausonia, ma include anche ragazzi provenienti dai paesi vicini, promuovendo così un senso di comprensorialità e coesione tra le diverse comunità locali. Nell’organizzazione del campus, fondamentale è stato anche il contributo delle alunne dell’IIS San Benedetto di Cassino, indirizzo socio-sanitario, e dei volontari del servizio civile degli anni precedenti.

Il sindaco di Ausonia, Benedetto Cardillo, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di vedere così tanti bambini e ragazzi partecipare al nostro campus estivo ‘Alla Ricerca dei Sogni’. Questo progetto rappresenta un’opportunità unica per i giovani di vivere esperienze educative e ricreative in un ambiente sicuro e stimolante. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno collaborato per il loro impegno e dedizione. Insieme, stiamo costruendo una comunità più unita e solidale, dove i sogni dei ragazzi possono diventare realtà.”

