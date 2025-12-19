Aurunci: natura e storia – visita guidata al Monumento Naturale di Montecassino

Sabato 21 dicembre il Parco Naturale dei Monti Aurunci propone una nuova iniziativa nell’ambito della campagna regionale “Inverno – #ViviParchidelLazio”: una visita guidata al Monumento Naturale di Montecassino, luogo di straordinario valore ambientale e storico.

L’attività, intitolata “Aurunci: Natura e Storia”, sarà condotta dalla Guida Ambientale Giancarlo Pagliaroli e offrirà ai partecipanti l’opportunità di scoprire le peculiarità naturalistiche del sito, inserito in un contesto paesaggistico di grande pregio, profondamente legato alla storia del territorio.

Il Monumento Naturale di Montecassino rappresenta infatti un punto di incontro tra biodiversità, paesaggio e memoria storica, testimone di eventi che hanno segnato il Novecento e di una relazione secolare tra uomo e ambiente.

Il ritrovo è previsto per le ore 10:00 presso il parcheggio del Cimitero Polacco di Cassino (FR).

L’iniziativa è realizzata con il contributo dell’Ente Parco Naturale dei Monti Aurunci.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 329 3652954.