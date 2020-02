Aumento dei prezzi di Amuchina e mascherine: Codici Frosinone pronta a dare battaglia

Codici Frosinone è pronta a raccogliere le segnalazioni riguardo l’aumento indiscriminato dei costi di amuchina e mascherine. Una speculazione che il segretario provinciale avv. Giammarco Florenzani giudica inaccettabile: “E’ vergognoso che in questi giorni, in piena emergenza, qualcuno pensi bene di aumentare in maniera indiscriminata i costi di amuchina e mascherine. Oltre che vergognoso potrebbe essere illecito”. L’associazione che difende consumatori e cittadini è pronta a dare battaglia: “Segnalateci i casi più eclatanti e provvederemo immediatamente a denunciarli a Guardia di Finanza e Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato”. Il segretario Florenzani mette in guardia anche gli anziani sulle truffe porta a porta: “Diciamo a tutte le persone in là con gli anni di non accettare né firmare nulla che viene proposto da persone che vengono a bussare a casa spacciandosi per rappresentanti di aziende”.

