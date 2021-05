Aumento canoni consorzio di bonifica “Conca di Sora”, continua il radicamento di FdI nella Valle di Comino

Su invito del responsabile territoriale di Broccostella, ho partecipato ieri l’altro ad un incontro con i cittadini di Broccostella e dei paesi limitrofi, per affrontare il tema delle bollette “pazze” inviate dal Consorzio di Bonifica “Conca di Sora” che ha deciso recentemente di aumentare notevolmente i canoni nei confronti dei Cittadini Consorziati; erano presenti tra gli altri alcuni consiglieri del comune di Broccostella, il consigliere comunale di Isola del Liri Tommaselli e il consigliere di Pescosolido De Gasperis. Ho voluto evidenziare le numerose lacune ed incongruenze: utenze che decenni fa si trovavano in zone agricole al giorno d’oggi, con lo sviluppo della città, sono ormai ubicate in una zona urbana e di fatto non usufruiscono dei servizi della Conca; a mio parere come peraltro già richiesto nella mozione che ho presentato in Provincia e che è stata votata all’unanimità che appare urgente procedere alla revisione dell’ormai datato ed inattuale “Piano di classifica per il riparto degli oneri”, che l’indiscriminato aumento dei canoni appare inopportuno e sconsiderato, soprattutto nell’attuale momento di grave crisi economica, determinata dalla “Pandemia” scatenata dal “Covid 19”. È necessario trovare una soluzione, il “Conca di Sora” deve sospendere ovvero l’annullare le bollette inviate e procedere ad un ricalcolo delle stesse. Fratelli d’Italia sarà parte attiva della lotta dei cittadini vessati!

Il consigliere Provinciale Capogruppo di FdI Daniele Maura

Foto archivio

