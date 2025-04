Augusto Mele: “Ringrazio Forza Italia per l’accoglienza e la fiducia”

Desidero esprimere il mio più profondo e sentito ringraziamento a Forza Italia per la calorosa accoglienza e per la fiducia che mi è stata accordata.

Rivolgo un particolare ringraziamento al segretario regionale Senatore Claudio Fazzone, al Segretario Provinciale, Rossella Chiusaroli, per il prezioso supporto e per avermi conferito, con grande senso di responsabilità, l’incarico di delegato cittadino; al responsabile dei rapporti istituzionali della Valle di Comino, Sora e Isola Liri, Sergio Cippitelli, per avermi cercato e voluto in questo progetto.

Si tratta di un ruolo che assumo con onore, pienamente consapevole dell’impegno e delle sfide che comporta.

L’ingresso in Forza Italia rappresenta per me l’adesione a un progetto politico solido, ispirato a valori di equilibrio, responsabilità e visione riformista. Intendo svolgere questo incarico con dedizione e spirito costruttivo, lavorando a stretto contatto con il territorio e con i cittadini, affinché la voce della comunità possa trovare ascolto e concreta rappresentanza nelle istituzioni.

COMUNICATO STAMPA