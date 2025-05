Auditorium scolastico si trasforma in “aula di tribunale”: simulazione di un processo minorile con alunni della Volpi

Cisterna di Latina – L’Auditorium scolastico si trasforma in “aula di tribunale”: simulazione di un processo minorile con alunni delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado Volpi.

Martedì prossimo, 27 maggio alle ore 16:00, nell’Auditorium “Damiano Malvi” della Scuola secondaria di primo grado “Alfonso Volpi”, dell’Istituto Comprensivo “Dante Monda-Alfonso Volpi” di Cisterna di Latina, si svolgerà il convegno “La giustizia riparativa per la conflittualità scolastica. Partecipazione consensuale-Ascolto e accoglienza-Riconoscimento dell’altro-Riparazione”.

A conclusione della terza annualità del progetto “La conflittualità scolastica e la gestione del conflitto. Il conflitto un’occasione educativa”, nel corso dell’anno scolastico 2023-2024, i docenti del consiglio di classe hanno individuato 2-3 studenti per le classi di seconda media e coinvolti in un percorso laboratoriale per diffondere ai loro coetanei gli strumenti acquisiti utilizzando la metodologia della peer education.

Il progetto ha previsto 5 incontri di 3 ore ciascuno caratterizzato da una parte teorica con formazione sulla giustizia riparativa: principi caratteristiche e metodi per applicazione in ambito scolastico e da una parte laboratoriale sull’esperienza dell’ingiustizia, sulle conseguenze relazionali e sociali di violazione delle norme penali o disciplinari nella scuola.

Le attività laboratoriali sono state organizzate e seguite dall’avvocato Pasquale Lattari, responsabile area legale del Consultorio Familiare della Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno e dell’Ufficio “In Mediazione…” e di Giustizia riparativa e di mediazione penale di Latina, nonché referente del progetto e dall’Avvocato Roberto Paolo De Vito.

Tutte le attività sono state strutturate attraverso laboratori esperienziali, simulate, giochi di ruolo, sociodrammi con la partecipazione attiva degli studenti. Anche i contenuti teorici sono stati veicolati attraverso modalità ludiche e interattive. Sono stati forniti, altresì, elementi di conoscenza e strumenti per consentire la simulazione di un processo minorile.

Nel corso dell’evento di martedì verranno presentati i servizi di assistenza alle vittime nel territorio di Latina offerti dal Centro antiviolenza minorenni e sportello di ascolto per le vittime di qualsivoglia reato.

Parteciperanno il Vescovo della Diocesi di Latina – Terracina – Sezze-Priverno S.E. Mons. Mariano Crociata, il Sindaco di Cisterna di Latina Valentino Mantini, la dirigente dell’I.C. Monda-Volpi Nunzia Malizia.

Interverranno la dr.ssa Monica Sansoni, Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, gli avvocati Pasquale Lattari e Roberto Paolo De Vito dell’Area legale del Consultorio Familiare della Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno e dell’Ufficio “In Mediazione…” e di Giustizia riparativa e di mediazione penale di Latina, il dr. Salvatore Madera Sovrintendente della Polizia Postale e delle Comunicazioni, la Dr.ssa Michela Verga Presidente del Comitato Provinciale di Latina UNICEF che esporrà i progetti didattici UNICEF sulla conflittualità scolastica.

Ingresso libero.

