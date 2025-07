ATTO AZIENDALE ASL FROSINONE, IL SINDACO DI FUMONE ATTACCA: DOCUMENTI ARRIVATI TARDI E INCOMPLETI, CHIESTO RINVIO INCONTRO

“È inaccettabile dover discutere un documento così importante per la salute dei cittadini senza avere avuto il tempo e gli strumenti per leggerlo. Per questo ho chiesto ufficialmente il rinvio della Conferenza Locale per la Sanità prevista per oggi, 17 luglio. L’atto aziendale pianifica interventi nei nostri ospedali che sono in grande sofferenza, non possiamo accettare questa leggerezza”.

A dichiararlo è il Sindaco di Fumone, Matteo Campoli, in merito alla convocazione della Conferenza promossa dall’ASL di Frosinone per l’approvazione del nuovo Atto Aziendale.

“Il primo invio di documenti – continua Campoli – è arrivato il 9 luglio, senza i link per scaricare gli allegati. Il secondo invio, il 12 luglio, era anch’esso incompleto. Solo dopo un nostro sollecito, il 16 luglio, è stato trasmesso il link corretto, ma i file risultavano inaccessibili. È stato solo ieri, alle ore 13:00, che abbiamo ricevuto i documenti completi. Questo significa avere meno di 24 ore per leggere e valutare un atto di 238 pagine. Non solo il Comune di Fumone – precisa il Sindaco – ma anche altri Comuni vicini hanno confermato di non essere riusciti a visualizzare gli allegati. È evidente che non ci sono le condizioni per un confronto serio e responsabile. Mi pare evidente, dunque, che per rispetto verso i cittadini e verso la gravità dei temi trattati, non parteciperò alla Conferenza se non verrà concesso il giusto tempo per un esame approfondito dei documenti”.