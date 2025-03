ATTIVITÀ PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE LA REGIONE LAZIO STANZIA 4 MLN DI EURO

Angelilli: «Opportunità per attrarre investimenti e rafforzare la competitività delle imprese».

La Giunta regionale del Lazio, su proposta del presidente, Francesco Rocca, e della vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e all’Internazionalizzazione, Roberta Angelilli, ha approvato il Programma di attività di internazionalizzazione per l’anno 2025 e lo schema di convenzione con la Camera di Commercio di Roma per la partecipazione al programma di eventi e manifestazioni volto alla promozione del sistema produttivo regionale per l’anno 2025.

Per il 2025, il programma di internazionalizzazione prevede un investimento complessivo di 4 milioni di euro, di cui 2,5 milioni stanziati direttamente dalla Regione Lazio e destinati nello specifico:

alla partecipazione a manifestazioni fieristiche ed eventi per la promozione del sistema produttivo nel 2025, insieme con la Camera di Commercio di Roma, in virtù dell’accordo di compartecipazione alle manifestazioni (3 milioni di euro).

al sostegno per il sistema fieristico regionale (un milione di euro).

Grazie a questo importante stanziamento, la Regione Lazio potrà inoltre partecipare a circa 40 fiere e grandi eventi, di cui oltre 30 eventi nazionali e 10 internazionali.

«Si tratta di risorse strategiche per promuovere il modello Lazio oltre i confini regionali: già ad aprile negli Stati Uniti per la NIAF, dove il Lazio sarà Regione d’Onore; a maggio in Giappone per l’Expo di Osaka e a giugno a Bruxelles per un grande evento volto all’attrazione degli investimenti. Opportunità straordinarie per potenziare la competitività delle nostre imprese e rafforzare la loro internazionalizzazione, oltre all’attrazioni di investimenti nella nostra regione», ha dichiarato la vicepresidente Roberta Angelilli.