Attivazione delle progressioni per il personale, la Cisl Fp scrive al Comune di Anagni La Cisl Fp: «Necessario riconoscere il merito a lavoratori e lavoratrici»

La Cisl Fp Frosinone ha formalmente inviato una nota al Sindaco di Anagni, Daniele Natalia, alla Giunta Comunale e al Consigliere con delega al Personale, Luigi Petrucci, per richiamare l’attenzione sull’importanza dell’attivazione delle progressioni tra le Aree del personale dipendente, come previsto dall’art. 13 del CCNL Funzioni Locali.«Abbiamo ribadito la necessità di attivare le verticalizzazioni in deroga entro il 31 dicembre 2025, termine che al momento sembra non derogabile – hanno affermato il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo e il Segretario territoriale con delega agli Enti Locali Raffaele Ercoli – Abbiamo evidenziato come la valorizzazione delle professionalità del personale sia un elemento imprescindibile per garantire motivazione, crescita interna e continuità dell’ente pubblico. La Cisl Fp Frosinone ha sempre partecipato attivamente alla definizione dei piani assunzionali dell’amministrazione, presentando proposte e osservazioni finalizzate al miglioramento delle condizioni dei dipendenti, come avvenuto ad esempio per i part time. Ora auspichiamo che anche le progressioni verticali vengano finalmente attivate, riconoscendo così il merito dei lavoratori. Il rinnovo del Ccnl Funzioni Locali, pur in fase di negoziato con l’Aran da numerosi incontri, non ha ancora trovato una conclusione a causa della mancata sottoscrizione da parte di altre sigle sindacali. Tuttavia, l’organizzazione sindacale rimane aperta a un dialogo costruttivo con l’amministrazione comunale di Anagni, con l’obiettivo di giungere a soluzioni condivise che garantiscano equità e valorizzazione del personale. La Cisl Fp Frosinone conferma così il suo impegno a tutelare i diritti e le professionalità dei lavoratori del comparto pubblico, promuovendo strumenti concreti che favoriscano la crescita professionale e il riconoscimento del merito all’interno degli enti locali».

