Attimi di paura, auto si ribalta poco prima del passaggio di un autobus Cotral

ARPNO/ISOLA LIRI – Momenti di apprensione questa mattina lungo la strada provinciale Tulliana, l’arteria che collega Arpino a Isola Liri, teatro di un incidente spettacolare ma fortunatamente senza gravi conseguenze. In località Vallefredda, una Kia Picanto ha improvvisamente sbandato, finendo fuori controllo e ribaltandosi sulla carreggiata.

Il sinistro è avvenuto pochi istanti prima che sulla stessa tratta transitasse un autobus Cotral con diversi studenti a bordo. Un tempismo che, secondo i primi riscontri, ha evitato il rischio di un impatto ben più serio.Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione di Isola del Liri, impegnati negli accertamenti e nei rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Contestualmente, i sanitari del 118 hanno soccorso la conducente dell’utilitaria, una giovane donna che è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “Santissima Trinità” di Sora. Da quanto si apprende, le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione. La circolazione lungo la provinciale ha subito temporanei rallentamenti per consentire le operazioni di messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.

Indagini in corso per chiarire cause e responsabilità dell’incidente. Foto Penna e Spada

