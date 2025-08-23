Attimi di panico ad Anagni: grave un bimbo di 4 anni caduto da uno scivolo

Momenti di paura e angoscia si sono vissuti nella tarda serata di ieri, 22 agosto, ad Anagni, quando un bambino di soli quattro anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da uno scivolo in un parco giochi del centro cittadino.L’incidente è avvenuto poco dopo le 23.00. Il piccolo, mentre giocava, ha perso l’equilibrio battendo violentemente la testa e riportando anche traumi agli arti. Immediato l’allarme dei presenti, che hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118.Vista la gravità delle ferite, i medici hanno disposto il trasferimento con elisoccorso. L’eliambulanza è atterrata in un’area predisposta per le emergenze e, dopo le prime cure sul posto, il bimbo è stato stabilizzato e trasportato d’urgenza all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove è arrivato poco dopo la mezzanotte.

Foto archivio

