Atti vandalici a Ceccano, Progresso Fabraterno:”appello all’Amministrazione comunale, affinché vengano potenziati i sistemi di sorveglianza”

Nelle ultime ore è venuta alla luce una notizia triste e deludente. La targa dedicata a Salvatore Raoni, uomo che ha dedicato l’impegno di una vita per Ceccano, è scomparsa.Era stata esposta a Piazzale Bachelet solo qualche settimana fa, in occasione del suo compleanno, ma poche ore fa è stata rubata. Siamo molto delusi per questo avvenimento, perché speravamo nel buon senso di tutta la cittadinanza.Come è accaduto in precedenza per altri atti vandalici, i colpevoli sono anonimi.Purtroppo la critica situazione del vandalismo a Ceccano continua a passare inosservata.Per questo rinnoviamo l’appello all’Amministrazione comunale, affinché vengano potenziati i sistemi di sorveglianza, per far sì che avvenimenti come questo abbiano un colpevole.Speriamo che la targa possa essere ritrovata intatta.

Correlati