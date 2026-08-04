Atti persecutori in ambito familiare: eseguita misura di sicurezza nei confronti di una donna

I Carabinieri della Stazione di Aquino hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della “misura di sicurezza della libertà vigilata con prescrizioni” – emessa dal Tribunale di Cassino – nei confronti di una anziana donna residente a Castrocielo, ritenuta responsabile di “reiterati atti persecutori” nei confronti del figlio convivente e della nuora.

Il provvedimento rappresenta l’epilogo di un’articolata attività investigativa condotta dai militari della Stazione Carabinieri di Aquino, sviluppata a seguito delle querele presentate dalle persone offese, che hanno documentato il perdurare di condotte vessatorie e persecutorie poste in essere dall’indagata anche dopo l’adozione di precedenti misure cautelari.

La donna era infatti già stata destinataria, nell’agosto 2025, della misura del divieto di avvicinamento alle persone offese, con l’obbligo di mantenere una distanza minima di 500 metri. Successivamente, a causa delle reiterate violazioni delle prescrizioni imposte e del protrarsi delle condotte persecutorie, il Tribunale di Cassino aveva disposto l’aggravamento della misura con l’applicazione degli arresti domiciliari, corredati dall’utilizzo del braccialetto elettronico e dal divieto assoluto di comunicare con le vittime.

Le ulteriori risultanze investigative raccolte dai Carabinieri hanno evidenziato il permanere della pericolosità sociale della donna, inducendo l’Autorità Giudiziaria a disporre l’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata con prescrizioni, eseguita dal personale del citato Comando dell’Arma.

L’attività testimonia la costante attenzione dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto ai reati riconducibili al fenomeno della violenza e degli atti persecutori in ambito familiare, assicurando un tempestivo intervento a tutela delle vittime e la piena esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

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