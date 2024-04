Attesa finita ad Alatri: è ora di Tribute History, è ora di rock

Tutto pronto ad Alatri per una tre giorni di musica con l’Alatri Rock Tribute History. Tre tribute band tra le più apprezzate nel panorama internazionale porteranno sul palco di Piazza Santa Maria Maggiore, le note di gruppi che hanno scritto la storia del rock. Tre serate live e concerti rigorosamente gratuiti. Si comincia oggi, 26 aprile con le note delle canzoni più famose degli Aerosmith eseguite dai Big Ones, formazione che dal 1998 si fa apprezzare per live in cui ripropongono le atmosfere e la gestualità oltre alle note di Steven Tyler, Joe Perry e degli altri epici componenti di una delle band più longeve e amate del rock.

Sabato 27 aprile invece, il palco di Alatri diventa il centro dove torna a vivere il grunge con la musica dei Nirvana. “A Night with Nirvana”, il progetto di Will Hunt, batterista degli Evanescence, di Vasco Rossi e degli Heroes and Monster, insieme a Clayton Sturgeon (chitarra e voce) e Steve Armeli (basso) è una sorta di viaggio nel tempo attraverso le sonorità grunge che da Seattle conquistarono il mondo negli anni ‘90. Un tributo alla memoria di Kurt Cobain a trenta anni dalla sua scomparsa.

Domenica 28 aprile invece è il turno di un’altra band che ha scritto pagine di storia del rock: gli AC/DC proposti dai Blackice, band capace di riprodurre musica e scenografie di Angus Young &co. Le loro performance caratterizzate da adrenalina e tanta energia, hanno portato i Blackice ad esibirsi in occasione dei più importanti raduni motociclistici e sui palchi delle grandi arene che gli hanno permesso di aumentare la loro popolarità.

Non resta quindi che puntare il gps su Alatri, piazza Santa Maria Maggiore e farsi trovare pronti sotto al palco per tre giorni che scuoteranno pure le millenarie mura Ciclopiche che cingono la città.

COMUNICATO STAMPA