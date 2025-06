ATTENZIONE: SMS TRUFFA SU SCREENING A NOME DELLE ASL REGIONALI

Non ricontattare i numeri inviati e denunciare alle autorità competenti.

Le Aziende Sanitarie Locali del Lazio stanno ricevendo numerose segnalazioni, da parte dei cittadini, riguardo a sms che invitano a contattare la propria ASL di riferimento per il ritiro di referti medici, la prenotazione di appuntamenti o per ricevere comunicazioni ufficiali, sempre in ambito sanitario.

La Regione Lazio esorta i cittadini a non richiamare i numeri telefonici indicati sui messaggi, poiché si tratta di un tentativo di truffa, che comporta l’addebito di somme sul credito telefonico dell’utente.

La Regione Lazio, inoltre, invita i cittadini a non fornire dati personali, o sensibili, e a segnalare tempestivamente i numeri sospetti alle autorità competenti.

Le comunicazioni ufficiali da parte delle ASL del Lazio, infatti, arrivano solo tramite numero verde, numeri fissi con prefisso regionale, o sms che riportano chiaramente tutti i riferimenti istituzionali, che possono essere verificati su SaluteLazio.it.