Attento Intervento del Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, a favore della mobilità che riguarda i dipendente della Froneri Italy Srl

A seguito di una richiesta pervenuta per le vie brevi da una delle aziende più significative del nostro territorio, la Froneri Italy Srl, volta a istituire una fermata Cotral all’interno del proprio stabilimento, Via Asi Consortile 7 n. 16 a Ferentino, il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha agito prontamente inviando una comunicazione formale all’Azienda di Trasporti competente formulando ed avanzando tale richiesta.

In questa comunicazione, il Presidente Quadrini, ha ribadito l’attenzione prioritaria della Provincia di Frosinone verso le esigenze del territorio e dei suoi abitanti, sottolineando l’importanza di garantire un trasporto pubblico efficiente e in linea con le necessità dei lavoratori. Egli ha dichiarato: “La creazione di una nuova fermata all’interno dello stabilimento dell’azienda richiedente rappresenterebbe un passo significativo verso una mobilità più accessibile e sostenibile per i dipendenti, nonché un modo efficace per gestire il traffico automobilistico su una delle arterie principali e più frequentate del nostro territorio”. Quadrini ha espresso inoltre il suo auspicio affinché l’Azienda Cotral Spa valuti con celerità e attenzione la richiesta avanzata, dimostrando sensibilità e responsabilità, come già palesata nelle recenti richieste, nel rispondere alle necessità della comunità. “Confido nella tempestività di azione da parte della Cotral, che ringrazio anticipatamente, nell’esaminare questa richiesta, dimostrando così la stessa cura e dedizione che la Provincia di Frosinone riserva alle esigenze dei nostri cittadini”, ha dichiarato.

COMUNICATO STAMPA

