Attentato mortale in Congo, il cordoglio di Gabriele Picano

Esprimo sgomento per ciò che è accaduto in Congo, per la scomparsa dell’ambasciatore italiano e del carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci. Ci sono tanti uomini di Stato che ogni giorno rischiano la vita in paesi stranieri dove ci sono enormi conflitti bellici e l’Italia ha sempre fatto la sua parte per cercare di mantenere la pace nel mondo. L’ambasciatore Luca Attanasio era uno dei diplomatici italiani più giovani al mondo. Nel 2020 aveva ricevuto il Premio Internazionale Nassiriya per la Pace «per il suo impegno volto alla salvaguardia della pace tra i popoli» e «per aver contribuito alla realizzazione di importanti progetti umanitari distinguendosi per l’altruismo, la dedizione e lo spirito di servizio a sostegno delle persone in difficoltà». Oggi la nostra Nazione si trova a piangere di nuovo la scomparsa di uomini valorosi. Che la terra vi sia lieve.

COMUNICATO STAMPA

